O coletor conta a reprovável atitude do dono dos 27 milhões que encontrou na rua

Recebeu os parabéns até do próprio Presidente Boric. O coletor de lixo que devolveu uma bolsa com 27 milhões de pesos em seu interior, que encontrou abandonada em um banco em Punta Arenas, mereceu os aplausos de todos, exceto de um: o dono do dinheiro.

Esse foi o testemunho que Belarmino Parra Álvarez relatou a Julio César Rodríguez em uma entrevista para Radio Biobío. Nesse diálogo, ele contou detalhes da honesta decisão de não se apropriar dos maços de dinheiro que encontrou esquecidos do lado de fora de um pub.

Belarmino compareceu com seus colegas e supervisor à Polícia de Investigação (PDI), onde entraram em contato com o proprietário e devolveram seu dinheiro. O chefe do coletor garantiu que o homem chorou e agradeceu, pois era seu acerto final.

Ele nem se dignou a agradecer

No entanto, o distraído proprietário das notas não teria entrado em contato com o herói dessa façanha, Belarmino. "O dono do dinheiro entrou em contato para te dar alguns trocados?", perguntou Julio César na entrevista de rádio.

"Não. Não tive a oportunidade de falar com o senhor que perdeu sua bolsinha com dinheiro", afirmou o assistente.

"Não consigo acreditar que o dono dos $27 milhões não tenha querido se comunicar com você. Que falta de generosidade... pelo menos poderia ter te convidado para um sorvete, um sanduíche de linguiça com leite com banana... ou para o pub", repreendeu o jornalista.

“O apresentador de televisão insistiu: ‘Não te ligou nem para agradecer?’. O coletor respondeu que não”.

“Mas tudo bem... Optei pelo correto e estou tranquilo com isso”, disse o funcionário de 31 anos, que realizou a nobre ação para dar um exemplo aos seus quatro filhos.