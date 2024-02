Hospital de Los Angeles: dados de paciente com garrafa presa no reto são vazados e denúncia é apresentada

Uma grave violação da privacidade na prestação de cuidados de saúde ocorreu dentro do Hospital de Los Angeles, o que levou a instituição a anunciar a abertura de uma investigação e apresentar uma denúncia ao Ministério Público.

Isso ocorreu porque os meios de comunicação locais publicaram detalhes do procedimento médico ao qual um paciente foi submetido, no qual uma garrafa foi retirada do reto.

O paciente chegou ao complexo de saúde depois de estar com a garrafa por, pelo menos, 48 horas.

Por meio de um comunicado, o Complexo Assistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz afirmou que "irá instruir um inquérito administrativo contra aqueles que forem responsáveis pelo vazamento de dados confidenciais do paciente".

"Os antecedentes serão disponibilizados ao Ministério Público, sem prejuízo de instruir as chefias dos diferentes Centros de Custos do CAVRR sobre o fortalecimento da lei 20.584 e do regulamento do prontuário médico."