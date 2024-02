Encontro dos sonhos se transforma em pesadelo cruel

Após um encontro que ela descreveu como um dos melhores de todos os tempos, uma mulher australiana recusou um convite para ir à casa do homem com quem estava saindo. Em resposta, ela recebeu uma mensagem de texto repleta de críticas cruéis sobre seu peso e aparência, revelando uma faceta sombria da personalidade do homem.

Detalhamento da situação

A mulher, que preferiu permanecer anônima, compartilhou sua história nas redes sociais, destacando a reviravolta chocante em uma noite que começou com promessas românticas. Ela descreveu o homem como encantador e compatível com seus critérios de busca, o que aumentou ainda mais sua decepção com a reviravolta inesperada.

Woman left outraged after 'charming' date mocks her appearance in cruel texthttps://t.co/9ku7CH5qSO pic.twitter.com/PK2zTqa80p — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 14, 2024

Durante o encontro, o casal desfrutou de uma conversa agradável e compartilharam valores semelhantes, o que aumentou a conexão entre eles. No entanto, as coisas azedaram quando o homem fez um convite sugestivo para ir à sua casa, que foi educadamente recusado pela mulher.

A recusa da mulher parece ter acionado um lado obscuro no homem, que optou por expressar seu desapontamento de maneira extremamente insensível. Em vez de aceitar a decisão com maturidade, ele optou por atacar sua aparência física e peso, revelando uma atitude cruel e desrespeitosa.

A mensagem de texto

Na mensagem de texto, o homem criticou a aparência física da mulher, sugerindo que ela precisava perder peso para ser digna de sua atenção. Ele alegou que sua personalidade era o único motivo pelo qual ele consideraria um futuro com ela, ignorando completamente o impacto de suas palavras cruéis.

A postagem da mulher nas redes sociais provocou uma onda de indignação e choque entre os usuários, que expressaram solidariedade e empatia com sua situação. Muitos ficaram horrorizados com a audácia do homem em criticar a aparência de alguém de forma tão cruel e sem consideração.