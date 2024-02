Dia dos Namorados ficou caro: "li errado a carta de vinhos"

Para muitos casais, sair para jantar no Dia dos Namorados (que foi comemorado na quarta em muitos países) pode ser uma ocasião cara, e o momento de receber a conta no final da noite pode ser temido por muitos. Passada a data, um homem confidenciou pelo que passou.

O indivíduo, que prefere não ser identificado, conta que cometeu um erro ao escolher o vinho em uma noite romântica de 14 de fevereiro de 2022. Ele e sua namorada, que conheceu enquanto morava no Japão nos últimos anos, decidiram ter uma refeição especial. Pediu a ajuda do garçom para selecionar um vinho, mas acabou se surpreendendo com a conta.

Um zero a mais

O que ele pensava ser uma garrafa de vinho custando cerca de 60 libras, na verdade, estava mais próxima de um preço de 635 libras ( aproximadamente R$ 4,2 mil). Apesar do susto, eles decidiram aproveitar a garrafa.

O homem compartilhou sua história no Reddit, admitindo seu erro e encarando a situação com bom humor. Ele relatou: "Não pretendi demonstrar, mas achei um pouco caro e escolhi uma alternativa mais barata, cerca de 63.50 libras. Disse ao garçom que ficaríamos com aquela opção.

Apesar do susto, o casal conseguiu aproveitar a bebida. E, mesmo com o impacto financeiro, o homem encarou a situação com leveza. Após compartilhar a experiência no Reddit, outros usuários comentaram, destacando a importância de aproveitar o momento e aprender com os erros.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, visto que são relatos pessoais na comunidade online Reddit.