Convidada parabeniza a noiva errada e causa uma confusão

Uma jovem decidiu usar o Reddit para desabafar e pedir apoio após se envolver em uma confusão no casamento do primo de seu namorado. Segundo ela, tudo aconteceu depois que ela confundiu outra pessoa com a noiva.

Sem se identificar, a jovem explica que nunca nem sequer tinha visto o noivo ou a noiva, e que foi ao casamento apenas para acompanhar seu namorado. Os dois, que estão em um relacionamento há 3 anos, raramente tem a oportunidade de ver os primos mais distantes dele, e quando isso acontece normalmente o homem opta por ir sozinho.

“Ele achou que seria o momento ideal para me apresentar a eles, então nós fomos ao casamento antes mesmo da cerimônia começar. Enquanto esperávamos, meu namorado recebeu uma ligação e me pediu para esperar por ele. Ele foi para perto de onde estávamos e eu fiquei esperando”.

“Alguns minutos depois uma mulher com um vestido de noiva lindo apareceu e eu achei que era a noiva. A cumprimentei e parabenizei pelo casamento, mas foi aí que tudo deu errado”, explica.

A noiva ouviu tudo!

Apesar de ter boas intenções ao cumprimentar a “possível noiva”, a mulher acabou cometendo uma gafe e cumprimentando a noiva “errada”. Segundo ela, do local em que estava foi possível ouvir a reclamação da noiva de verdade.

“A noiva ouviu o que eu falei, ela estava em uma sala ali por perto, mas não percebi por causa do silêncio. Ela estava tirando um tempo sozinha antes da cerimônia, a noiva caiu no choro”.

“Quando meu namorado chegou eu expliquei a ele o que aconteceu e ele chamou a madrinha e a mãe da noiva para tentarem acalmar ela. Tanto ele quanto sua família tentaram me acalmar e disseram que não foi culpa minha o que aconteceu, mas a mãe dela e o noivo disseram que foi culpa minha”.

“Eu nunca tinha visto a noiva, então quando vi uma mulher usando um vestido de noiva eu achei que era ela. Estou me sentindo mal com tudo isso, mas não sei se agi errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado.

“A única culpada foi a pessoa que estava no casamento de outro casal usando um vestido de noiva”, criticou uma pessoa.

“Não acredito que o desapontamento da noiva fosse especificamente com você, ela pode ter ficado mal ao saber que outra pessoa estava usando um vestido de noiva no casamento dela”, finalizou outra.