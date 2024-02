Bebê de 4 meses ficou ferido quando a polícia disparou contra homem que atacava com um facão

Na quarta-feira, 14 de fevereiro, ocorreu um incidente nas proximidades do Palácio da Justiça de Medellín, onde um policial teve que atirar em um homem que os atacava com um facão, resultando em um bebê de apenas 4 meses ferido. Ele foi imediatamente levado para o Hospital Geral de Medellín, onde está fora de perigo.

O fato foi conhecido através das redes sociais, onde circularam imagens dos momentos de pânico vividos por aqueles que estavam por perto.

Bebê ficou ferido em confronto

“Ocorreu um fato lamentável nos arredores do Palácio de Justiça de Medellín. Um bebê de 4 meses ficou ferido depois que a polícia disparou contra um homem que os atacou com um facão. O homem foi ferido na mão e aparentemente a bala ricocheteou e atingiu a criança. Acabei de falar com o cirurgião que a está avaliando no Hospital Geral e ele me informou que ela está fora de perigo no momento. Ela continuará em avaliação médica e receberá toda a atenção necessária. Estou no hospital para estar pessoalmente à frente de tudo. O bebê está com sua mãe e avó. Um dos policiais apresenta ferimentos abertos no rosto. Ele está sendo atendido pelos médicos em outra unidade de saúde”, informou o prefeito através de sua conta do X ou Twitter.