“Até que a morte os separe”: um famoso casal holandês optou pela eutanásia dupla

Para o ex-primeiro-ministro holandês Dries van Agt e sua esposa, Eugenie, o objetivo é deixar esta vida da mesma maneira que passaram as últimas sete décadas, juntos.

O casal, ambos com 93 anos, faleceram ao mesmo tempo no início deste mês, de acordo com um comunicado do Rights Forum, uma organização pró-palestina fundada pelo ministro.

Ambos optaram por morrer por meio do que é conhecido como eutanásia dupla, uma tendência crescente na Holanda, onde um pequeno número de casais conseguiu recentemente realizar seu desejo de morrer em conjunto.

As fotografias do casal durante suas décadas como figuras públicas frequentemente os mostram caminhando em uníssono: saudando multidões pela janela de um carro, votando juntos em um local de eleição e se beijando em um evento público.

A saúde dos Van Agt havia se deteriorado nos últimos anos, relatou a rádio pública holandesa NOS. O ex-primeiro-ministro nunca se recuperou completamente depois de sofrer uma hemorragia cerebral em 2019, que ocorreu enquanto ele fazia um discurso em um evento comemorativo para os palestinos. Os problemas de saúde de Eugenie foram mantidos em grande parte em privado.

No que diz respeito ao direito de escolher a própria morte, a Holanda é uma espécie de modelo para qualquer legislação sobre o assunto, segundo afirmam os especialistas.

Pelo menos 29 casais, ou 58 pessoas, morreram juntos por meio da eutanásia dupla em 2022, o ano mais recente para o qual há dados dos comitês regionais de revisão da eutanásia do país.

“É provável que isso ocorra cada vez mais frequentemente”, disse Rob Edens, oficial de imprensa da NVVE, uma organização focada em pesquisa, lobby e educação sobre suicídio assistido e eutanásia na Holanda.