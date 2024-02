Venezuela expulsa ONU do seu território: os funcionários têm 72 horas para sair do país

Chancelaria de Venezuela Venezuela suspende as operações do escritório de direitos humanos da ONU e ordena que abandonem o país

"Vocês têm 72 horas para deixar a Venezuela", disse os funcionários do Escritório Técnico de Assessoria do Alto Comissariado da ONU. Foi assim que o Ministro das Relações Exteriores, Yvan Gil, informou.

“A Venezuela anuncia sua decisão de suspender as atividades do Escritório Técnico de Assessoria do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Venezuela e realizar uma revisão abrangente dos termos de cooperação técnica descritos na Carta de Entendimento assinada com o referido escritório nos próximos 30 dias, motivo pelo qual solicita que o pessoal vinculado a este escritório deixe o país nas próximas 72 horas, até que retifiquem publicamente perante a comunidade internacional sua atitude colonialista, abusiva e violadora da Carta das Nações Unidas”, diz o comunicado.