O terceiro fim de semana de fevereiro será marcado por más notícias no horóscopo chinês, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Fique alerta e confira o que pode ocorrer:

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Uma pessoa em quem você depositou toda a sua confiança irá traí-lo ou abusar de você. Isso o marcará para sempre e afetará a partir de agora a forma como você se relacionará com os outros, pois pensará que todos lhe pagarão na mesma moeda. Sim, você deve ter mais cuidado com quem dá esse presente inestimável, mas não se coíbe de dar oportunidades a outras pessoas que o merecem e que, acima de tudo, estão dispostas a valorizá-lo.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ao assumir situações em sua cabeça, você agirá de tal forma que complicará as coisas. Você criou e ampliou uma série de ações que não chegam nem perto do que realmente são e agora terá que resolver toda a bagunça que vai causar. Procure conversar, e principalmente perguntar, não fique com dúvidas por mais absurdo que pareça. Dessa forma, você não dará a ninguém a oportunidade de usar isso para fazer você ficar mal. Esta é a estratégia que você deve aplicar.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

A relação amorosa se complicará a tal ponto que é muito provável que durante esses dias nem falem uma palavra, pois um dos dois cometerá um grande erro que resultará na perda de dinheiro. A verdade sempre vem à tona e tudo indica que neste sábado ou domingo ela brilhará. Quando você está em um relacionamento, você sempre deve se consultar sobre determinados assuntos, pois deve lembrar que está trabalhando em equipe para um bem comum. Agora o responsável terá que assumir as consequências.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Você sempre quer cobrir mais do que pode e isso muitas vezes lhe trouxe problemas, nesta ocasião, ao querer levar tudo de uma vez, você perderá ou quebrará algo muito importante ou de grande valor pelo qual terá que pagar. Isso significa que você se endividará porque atualmente não tem dinheiro para arcar com aquela despesa inesperada. Que tudo isso sirva de lição para você para que da próxima vez carregue o que seu corpo permite e não ultrapasse os limites.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Os passeios com aquela pessoa especial têm sido maravilhosos. Porém, está começando a ficar chato porque você continua falando sobre o mesmo assunto. Essa pessoa, assim como você, está em busca de algo sério que não lhe traga problemas, pelo contrário, que o encha de felicidade, mas parece que não é você porque passa a maior parte do tempo reclamando. Siga conselhos e procure outros temas de conversa para não ficar à margem.

