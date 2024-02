Sogra expulsa genro de casa após ele aparecer para jantar levando uma ‘salada’

Cansada das “pegadinhas” de seu genro uma mulher decidiu tomar uma atitude drástica para lidar com a situação. No entanto, após sua escolha ela passou a ser duramente criticada pela filha e não sabe se agiu corretamente.

Em um desabafo feito no Reddit, a mulher conta que o marido de sua filha tem uma personalidade desagradável. Para ela, isso fica ainda mais intenso quando o assunto são suas “pegadinhas”, as quais ele insiste em fazer mesmo quando é avisado para parar.

“Normalmente são inofensivas, mas ainda assim são irritantes. Normalmente eu costumava fazer os jantares em família, mas como estou ficando velha nós passamos a dividir as obrigações. Por conta disso, temos um documento compartilhado no qual cada familiar marca o que irá levar para o jantar”.

“Como minha filha viaja muito, normalmente meu genro vem sozinho para essas ocasiões, e isso sempre acaba se transformando em um problema porque ele marca que vai trazer determinado alimento e trás na verdade uma versão de mentirinha do que se ofereceu para trazer. Outro dia disse que traria uma entrada a base de peixe, e trouxe doces em forma de sushi. Quando disse que traria uma lasanha, ele trouxe um bolo em forma de lasanha. Já falamos várias vezes, mas ele sempre age assim”.

Ela decidiu expulsá-lo

Segundo a mulher, ela fez diversas tentativas de conversar com o genro, mas nenhuma surtiu efeito. Depois disso, ela buscou por ajuda da filha, que conseguiu controlar a situação pelo menos nos dias em que está por perto. No entanto, quando a filha viaja, a mãe precisa lidar com o genro.

“Ela não tem como controlar ele quando está viajando. A situação é problemática porque as mentiras dele nos deixam sem a possibilidade de fazer o jantar adequadamente. Foi engraçado da primeira vez, depois disso passou a ser irritante”.

“Dessa vez eu pedi a ele para trazer uma simples salada, passar no mercado e comprar. Só isso. Ele apareceu com um bowl de doces falando que era uma salada doce! Na mesma hora o coloquei para fora e passei a fazer a salada com o que eu tinha em casa. Ele ficou irritado e agora minha filha está me chamando de idiota por ter tomado uma atitude”, explica.

Para os usuários do Reddit, essa foi a única atitude possível.

“Você não agiu errado! Agora, por favor, pare de convidar seu genro para os jantares”, comentou uma pessoa.

“Convide ele para o dia, lugar e horário errado e quando ele aparecer diga que foi tudo uma piada”, sugeriu outra.