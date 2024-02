Sicário de Pablo Escobar, condenado por matar mais de 100 pessoas em explosão de avião, poderá ser libertado

Um dos sicários(assassino de aluguel) favoritos de Pablo Escobar, que foi preso por bombardear um avião e matar 107 pessoas, em breve poderá ser libertado.

Trata-se de Dandeny Muñoz Mosquera, também conhecido como 'La Quica', que foi culpado pela explosão de um avião da Avianca em 1989. O avião saía de Bogotá, Colômbia, com destino a Cali, quando explodiu.

O objetivo do cartel de Medellín era o candidato presidencial César Gaviria, mas ele não embarcou no avião por uma sensação ruim. Mosquera, um dos sicários preferidos de Escobar, foi o único condenado pelo atentado depois de ser detido nos EUA.

Ele recebeu 10 sentenças perpétuas, no entanto, os meios de comunicação locais estão agora informando que o FBI está considerando reabrir o caso, o que poderia resultar na libertação do assassino.

Isso ocorre depois que Nicolás Escobar, sobrinho de Pablo, não mencionou Mosquera em seu relato do plano de ataque do cartel de Medellín. Agora, a defesa de Mosquera apresentará uma petição de Habeas Corpus, que solicita a libertação contra a prisão ilegal e indefinida.

Sicário de Pablo Escobar condenado por matar mais de 100 pessoas em explosão de um avião, poderá ser libertado

Em declarações à imprensa local, Mosquera disse: “Eu nunca tive nada a ver com isso, nem mesmo sabia, digo sinceramente, o dia em que fiquei sabendo que tinham colocado uma bomba em um avião foi o dia em que me disseram isso. Estavam me acusando disso, eu nem mesmo tive nada a ver”.

"As pessoas que testemunharam contra mim eram todas as pessoas que estavam na prisão e queriam algum benefício para poder sair dos crimes que tinham cometido, não eram ninguém que realmente tivesse conhecimento sobre nada disso", acrescentou.

“De repente, me fabricaram acusações de tráfico de drogas desde 1978. Em 78, eu tinha apenas 12 anos, outras acusações em 1985 eu estava em Catán fazendo o serviço militar, e para fazer o serviço militar não se pode ter qualquer antecedente criminal.”