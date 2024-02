Senhoras de 80 anos revivem amizade do ensino médio morando juntas

Em uma história que ecoa a afeição e a camaradagem de longa data, quatro amigas octogenárias, que compartilharam os bancos escolares no Ensino Médio na década de 1950, encontraram-se vivendo juntas em uma comunidade para idosos, celebrando uma amizade que resistiu ao teste do tempo. Joan Harris, Elsie Webb, Sylvia Crane e Mary Grace Tassone, todas com 80 anos, reavivaram suas memórias de juventude na Mt. St. Mary’s Academy, Califórnia, transformando seus dias atuais com lembranças e novas aventuras no Atria Senior Living.

Após trilharem caminhos distintos na vida, o destino as reuniu novamente, oferecendo-lhes a oportunidade de compartilhar o cotidiano, assim como fizeram na juventude. “Acho que a amizade é muito importante e ter velhos amigos é maravilhoso”, refletiu Mary sobre a importância desse reencontro.

LEIA TAMBÉM: Vitalidade na terceira idade: Conheça os segredos da treinadora japonesa de 92 anos

Foto: Atria Senior Living

A vida no Atria Senior Living está longe de ser monótona para essas senhoras; elas participam de festas musicais, noites de cinema e, claro, reservam um tempo para colocar a conversa em dia, revivendo momentos de suas vidas que estiveram separadas por quase sete décadas.

Essas reuniões não são apenas um retorno à juventude, mas uma celebração da vida vivida e da vida que ainda está por viver. Histórias do passado, como a lembrança de Sylvia sobre a freira que fazia cerveja artesanal, trazem risadas e saudades. No entanto, mais do que reviver o passado, esse reencontro ressalta a beleza da conexão humana e da amizade duradoura.

Fonte: Good Morning América

Você gostou deste conteúdo? Aproveite e compartilhe nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.

LEIA TAMBÉM: Médico de 95 anos encerra mestrado em Filosofia e agora sonha com doutorado