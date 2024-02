Rei Charles III faz uso de tenda de oxigênio para concentrar respiração e combater doença

A fim de concentrar sua respiração, rei Charles III dorme em uma tenda de oxigênio para combater uma doença que enfrenta há anos. A informação foi dada no novo livro ‘My Mother and I’ (Minha Mãe e Eu, em tradução livre), da biógrafa real Ingrid Seward, publicado no início de 2024. A figura da realeza tem feito uso do aparelho para aliviar os sintomas de sua sinusite.

“Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio”, conta a biógrafa.

“A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem”, continua.

Entenda o uso da tenda de oxigenoterapia

A tenda de oxigênio é muito comum em recém nascidos e prematuros, a fim de concentrar oxigênio quando tais pacientes apresentam problemas respiratórios. A aplicação geralmente é realizada por meio de cilindros de oxigênio medicinal.

O equipamento é composto por uma caixa de acrílico, ajustável para o pescoço e de encaixe na cabeça do usuário. Mesmo sendo comum no uso com bebês, as tendas de oxigenoterapia podem ser utilizadas em adultos, apresentando benefícios por meio da ambientação promovendo umidade e ar.

Além do tratamento de rei Charles III em relação à sua sinusite, o livro ‘My Mother and I’ traz diversas outras revelações dentro do contexto da família real. A obra descreve a dinâmica do monarca com a falecida mãe, Rainha Elizabeth II, bem como outros relacionamentos familiares.

