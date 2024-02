Pode-se comer carne de boi ou porco durante a quaresma?

O dia 14 de fevereiro passado caiu numa quarta-feira e a celebração do dia do Amor e da Amizade (Dia de São Valentim) ocorreu ao mesmo tempo que o início da Quaresma, um dos períodos mais importantes para o catolicismo. Há muito tempo as pessoas se perguntam: é possível comer vermelho ou frango nestes 40 dias?

A Quaresma é o período litúrgico de 40 dias em que os fiéis seguidores deste dogma se preparam para a purificação espiritual antes dos eventos da Semana Santa.

Por que não posso comer carne vermelha ou de porco?

De acordo com a celebração católica, a quaresma é um "momento de reflexão, é um tempo apropriado para nos purificarmos dos pecados; é um tempo para acreditar e isso é alcançado através de uma boa confissão dos pecados".

Além disso, há outros pontos importantes antes da Semana Santa, onde são lembrados os últimos momentos de Jesus de Nazaré na Terra.

O jejum, a oração e a esmola, como Jesus apresenta em sua pregação (Mateus 6, 1-18), são as condições e a expressão da nossa conversão, onde o primeiro ponto é interessante, pois chama os fiéis a evitar o consumo de carne (abstinência).

Séculos de tradição que continuam

Antigamente, a proibição era mais severa, pois incluía todas as quartas-feiras e sextas-feiras do ano e as vésperas de outros feriados, inclusive aos sábados.

Devido a isso, a Igreja Católica convida seus fiéis a evitar carnes vermelhas, pois são o símbolo de Cristo na cruz, e seu consumo atacaria o messias cristão.

Muitos fiéis optam por respeitar a fé e abstêm-se de consumir carnes vermelhas devido a ser uma data fundamental para o cristianismo, em que se recorda a crucificação e morte de Jesus de Nazaré sob a ordem do imperador romano Tibério Júlio César Augusto.