Noiva é criticada por não permitir que a cunhada use a suíte nupcial para seu bebê

Uma noiva usou o Reddit para desabafar depois que seus cunhados exigiram ter livre acesso a suíte do casal no dia do casamento. Segundo ela, a solicitação foi feita porque na ocasião eles estarão com um bebê de 7 meses.

Sem se identificar, a noiva conta que seu casamento deve acontecer em alguns meses e que o espaço da celebração fica distante do local onde ela e os sogros moram. Por conta disso, ela decidiu buscar estratégias para acomodar a cunhada, que terá um bebê na época do casamento.

“Soubemos da gestação dois meses atrás e fomos pegos de surpresa já que eles tinham planos de esperar para ter um bebê. Nosso casamento seria sem crianças, mas abrimos uma exceção para nosso futuro sobrinho”.

“Inicialmente minha sogra ia planejar meu chá de panelas junto com minha mãe, mas agora mencionou que não poderá mais fazer isso por estar ajudando com o bebê. Não entendi relação entre as duas coisas, mas também não dei importância. Acontece que esse foi apenas o primeiro ‘pequeno evento’ envolvendo a família do meu noivo, o bebê e o casamento”.

Ela está cansada de precisar ceder

A noiva então explica que uma série de mudanças precisaram ser feitas em relação ao planejamento do casamento. Para conseguir acomodar a chegada do bebê, ela atrasou a compra de seu vestido já que a sogra queria participar. A despedida de solteiro do noivo, que seria uma viagem internacional, também foi alterada já que o irmão dele não queria viajar para longe da esposa e do filho.

“Foram uma série de ajustes para acomodar o bebê e ainda assim meu cunhado e sua esposa nos pediram acesso livre a nossa suíte de descanso que fica dentro do espaço de festas para que possam cuidar do bebê”.

“Eu e meu noivo ficamos magoados porque não estamos querendo ceder em mais coisas apenas para acomodar o bebê no nosso casamento. Chegamos a nos oferecer para pagar um espaço para os pais da minha cunhada ficarem com o bebê durante a festa, eles negaram. Oferecemos a opção deles participarem somente da cerimônia e isso também foi negado”.

“Cada vez mais parece que o meu casamento é sobre o meu sobrinho e não sobre mim e meu marido. Desde o anúncio da gravidez as principais questões são sobre como vamos acomodar o bebê que, a princípio, nem queríamos que estivesse por lá. É errado me recusar a ceder a suíte para eles”, questiona a noiva.

“Se as coisas saírem do controle, diga que sua cunhada não poderá levar o bebê. Esteja preparada, de toda forma a situação vai se virar contra vocês”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada em fazer isso. Opções foram apresentadas e recusadas, eles que lidem com isso”, finalizou outra.