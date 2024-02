Namorado revela estar incomodado com as roupas da companheira e é criticado

O desabafo de um jovem deu o que falar no Reddit. Em um breve relato, ele tentou detalhar os motivos que o deixaram se sentindo mal com a recente escolha de roupa de sua namorada.

Sem se identificar, o rapaz de 25 anos conta que está namorando há 2 anos com sua companheira. Segundo ele, desde o início do relacionamento ela demonstrou se sentir bem ao usar roupas reveladoras, mas uma aquisição recente da mulher o deixou preocupado.

“Nós vamos sair para uma festa durante a noite. Isso deve acontecer nas próximas semanas e será com um amigo meu que não vejo há tempos. Minha namorada não o conhece e será a primeira vez que sairemos todos juntos”.

“Não vamos fazer nada muito doido, apenas um jantar seguido por algumas bebidas. Minha namorada ficou feliz com a ocasião e decidiu encomendar uma roupa nova para sair. Ela ficou completamente empolgada com isso, mas eu realmente não sei como expressar minha opinião quanto a roupa que ela comprou”, revela.

Ele não sabe como dizer a verdade

O homem então explica que apesar da namorada usar roupas reveladoras, o modelo escolhido por ela definitivamente é um passo além do que ele está acostumado.

“A melhor forma de descrever a roupa que ela comprou é uma ‘fantasia sexy de empregada’ com uma renda que lembra estampa animal. Eu vou usar apenas caça jeans e uma camiseta”.

“A verdade é que parece que a roupa dela é algo que deveria ser usado no Halloween ou em um momento de intimidade em duas pessoas. Definitivamente não é algo apropriado para uma noite casual entre amigos. Eu disse a ela no momento da compra que não era muito fã do modelo, mas ela apenas disse que gostou e comprou”.

Para os usuários do Reddit, ele deve escolher bem as palavras e a forma de comunicar sua opinião para a companheira.

“Relacionamentos envolvem entender o outro e se comprometer com algumas coisas. Converse com ela e mostre seu ponto de vista”, comentou uma pessoa.

“Eu concordo com você que ela realmente exagerou ao escolher essa roupa para um jantar. Converse com ela e explique que a roupa não é adequada para o local em que vocês vão”, finalizou outra.