Mulher se recusa a permitir que o ex-marido more em sua casa

Uma mulher precisou buscar por apoio no Reddit depois de ser surpreendida por um pedido inusitado de seus três filhos. Segundo a mãe, os três acreditam que ela deveria abrigar o ex-marido em sua casa, já que ele recentemente foi diagnosticado com câncer.

Sem se identificar, a mulher conta que têm 3 filhos com mais de 20 anos cada. Há 4 anos, ela e o pai dos jovens se separaram em um divórcio turbulento, que terminou com o ex-casal se falando somente por meio de seus advogados.

“Ele tentou tirar tudo o que eu tinha, e no final eu acabei herdando metade das dívidas dele, as quais tive que pagar”, revela.

“Recentemente eu soube pelos meus filhos que o pai deles foi diagnosticado com câncer. Ontem, os três, que moram comigo, me contaram que o pai não tem mais condições de trabalhar por conta da quimioterapia e da doença, e que não poderá pagar pelo aluguel da casa em que mora. Eles pediram para que eu deixe o pai deles morar aqui e a minha reação imediata foi dizer que não”.

Ela se sentiu ofendida

A mãe então explica que se sentiu ofendida com o pedido dos filhos, que não aceitaram sua resposta e passaram a argumentar que a casa é a última opção do pai, visto que nenhum outro parente dele poderá acolhê-lo.

“Eu perguntei quem vai cuidar dele quando as coisas piorarem porque meus 3 filhos trabalham fora, enquanto eu trabalho de casa. Também questionei quem vai arcar com as despesas médicas e eles não souberam responder. Apenas disseram que decidiram entre eles ajudar o pai e permitir que ele more em nossa casa”.

“Disse a eles que valorizo a opinião de cada um, mas que a casa é minha e minha resposta é não. Eles passaram a me chamar de sem coração e a dizer que eu estou sendo mesquinha e rancorosa com a situação”.

Leia também: Homem é criticado após pagar a sogra pelo tempo que ela passou ‘ajudando’ o casal

“Eles seguem me pressionando para mudar de ideia, ainda mais agora que o pai deles tem apenas mais 15 dias para achar um lugar. Eu não consigo me sentir de outra forma que não ofendida com isso, porque eles sabem o quanto o divórcio me deixou mal. Até meu ex me ligou para pedir para deixarmos o passado para trás, mas acho engraçado ele pedir a minha ajuda e não de suas ex-namoradas mais novas que eu”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve se manter firme em sua decisão.

“Diga a ele para pedir ajuda a uma de suas namoradas mais jovens. Seus filhos precisam saber exatamente como o pai deles te tratou”, comentou uma pessoa.

“O pai deles não é sua responsabilidade, você não está errada. Imponha limites agora ou seus filhos vão dar um jeito de colocar ele para dentro da sua casa”, finalizou outra.