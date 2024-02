Mulher passeia com um animal incomum pelas ruas: não era um cachorro nem um gato, nem outro pet qualquer

O vídeo deste caso inesperado se tornou viral. Não era nem um cachorro nem um gato o animal de estimação que uma mulher estava passeando pelas ruas de Sincelejo, município da Colômbia, e do qual ela não se separava nas vias de seu bairro. O fato foi compartilhado nas redes sociais.

Todas as manhãs, esta idosa aproveita para sair a caminhar e ao mesmo tempo passear com uma galinha que a acompanha pela quadra de sua residência. A mulher preferiu não ter cães ou gatos em sua casa para lhe fazer companhia, mas escolheu ter essa ave para acompanhá-la em suas caminhadas diárias. O curioso também é que a galinha seguia os passos da cuidadora para onde quer que ela fosse.

Os vizinhos do bairro já conhecem essa história que compartilharam nas redes. Alguns esperam que essa galinha não seja sacrificada em um cozido pela sua cuidadora, outros locais comentaram que a ave continua viva acompanhando sua dona em seus passeios.

Sobre os animais de estimação na Colômbia

O Ministério da Saúde do país esclareceu o alcance da palavra “animal de estimação” no país; que se refere a qualquer animal doméstico ou domesticado que convive com o ser humano para fins de companhia e entretenimento principalmente e que são totalmente dependentes do ser humano para garantir seu bem-estar e sobrevivência; onde podem ser estabelecidas 3 (três) categorias.

Animais de Companhia: Refere-se especificamente a cães e gatos, destinados a fornecer companhia, orientação, proteção e apoio.

Animais de Produção: refere-se às espécies cujo objetivo é suprir as necessidades de alimentação e vestuário, onde se podem considerar principalmente bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos e aves.

Animais não convencionais: refere-se aos animais que não têm uma finalidade específica, mas que foram erroneamente adotados como animais de estimação, como aves ornamentais, hamsters, coelhos e peixes principalmente.

O quadro legal colombiano é muito amplo em termos de regulamentos, mas não existe legislação sobre a Posse Responsável de Animais de Estimação; nesse sentido, a legislação em vigor se concentra na proteção e bem-estar dos animais que são considerados seres sensíveis, com direitos, mas as normas se concentram em cães e gatos; e ignoram os direitos dos animais abusados em espetáculos erroneamente chamados de culturais, como touradas, rodeios, vaquejadas e brigas de galos, entre outros.