Médica alerta sobre riscos de contaminação em assentos de banheiro público

Uma médica está lançando luz sobre um hábito comum que muitas pessoas têm ao usar banheiros públicos e alerta sobre os riscos associados a ele. A atitude de pairar sobre o assento do vaso sanitário, em vez de sentar diretamente nele, pode não ser tão higiênica quanto se pensava, e também pode causar danos aos músculos pélvicos.

A Dra. Poonam Desai, em um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram, @doctoranddancer, explicou os perigos de se agachar sobre o assento do vaso sanitário. Essa prática pode resultar em respingos de urina e fezes no assento, o que não apenas torna a experiência mais desagradável para os próximos usuários, mas também pode espalhar germes ainda mais.

Impacto na saúde pélvica

Além de prejudicar a higiene dos banheiros públicos, pairar sobre o assento do vaso sanitário pode causar tensão nos músculos pélvicos e resultar em esvaziamento incompleto da bexiga. A Dra. Desai enfatiza que é mais seguro sentar diretamente no assento, desde que se utilize uma capa descartável para proteção contra germes.

Para aqueles preocupados com a higiene dos banheiros públicos, capas descartáveis para assentos sanitários estão amplamente disponíveis e acessíveis. O uso dessas capas não apenas protege contra germes, mas também promove a saúde dos músculos pélvicos e reduz a disseminação de urina e fezes nos assentos.

Os comentários sobre o conselho da Dra. Desai foram geralmente positivos, com muitos concordando com a importância de sentar-se nos assentos dos banheiros públicos para manter a higiene e a saúde. Alguns enfatizaram a necessidade de medidas de higiene, especialmente para aqueles com problemas no assoalho pélvico, enquanto outros expressaram preocupações com a higiene dos banheiros públicos em geral.