Marido é chamado de ingrato por não gostar dos presentes comprados pela esposa

O desabafo de um homem deixou o Reddit em dúvida sobre como reagir diante da situação. Enquanto ele sempre se preocupa em presentear a esposa com algo significativo, ela apenas o presenteia com coisas que gostaria de ter ou que julga necessárias para as “tarefas domésticas” do marido.

Sem se identificar, o homem explica que tudo começou há alguns anos. Na ocasião ele foi presenteado com uma rede em seu aniversário, algo que ele nunca teve interesse ou nem mesmo comentou com a esposa. No entanto, ele se lembra claramente de que a companheira é quem gostaria de querer uma rede na casa dos dois.

“Eu achei estranho na época pensei que talvez ela tenha me interpretado errado, mas depois de um ano eu percebi que não era bem isso. No meu aniversário seguinte recebi um cortador de grama como presente, algo que eu nunca ia querer ganhar de aniversário. Era apenas um item doméstico que nós precisávamos para casa”.

“Fiquei chateado na época e cheguei a comparar com receber uma lava-louças de presente”, explica.

Ele não sabe mais como agir

Agora que seu aniversário está se aproximando, o homem revela ter receio do que receberá, principalmente por saber que certamente será algum item para o carro novo do casal.

“Minha esposa está preocupada em procurar capas para os bancos do carro e eu já disse, claramente, que não acho isso uma necessidade e que é jogar dinheiro fora. Meu aniversário está chegando e adivinhem só: ganhei capas de banco de carro como presente”.

“Fiquei irritado, frustrado e desrespeitado, mas sei que vou me sentir culpado ao dizer isso para ela. Não sei mais como agir”.

Leia também: Homem é criticado após pagar a sogra pelo tempo que ela passou ‘ajudando’ o casal

As coisas se tornam ainda mais delicadas quando ele revela o tipo de presente que costuma comprar para a esposa e afirma sempre pensar em algo que seja significativo para ela ou que ela estava comentando a tempos.

Para os usuários do Reddit o homem deve conversar com a esposa, pois a situação pode ser o reflexo de problemas de comunicação ainda mais significativos em seu casamento.

“Parece que vocês têm mais problemas de comunicação doque apenas isso. Você deveria ser capaz de se comunicar com ela e se sentir entendido”, comentou uma pessoa.

“Buscar por aconselhamento de casal pode ser uma forma de ajudar você a superar essa situação”, finalizou outra.