Influenciadora revela seu custo de vida mensal nos EUA e o vídeo causa alvoroço nas redes sociais

A influenciadora espanhola Nury Calvo revelou em um vídeo recente detalhes muito específicos sobre os diferentes custos de viver nos Estados Unidos. No material audiovisual compartilhado, ela detalha meticulosamente as despesas fixas que ela e seu marido enfrentam, juntamente com seus filhos pequenos na Flórida.

A influenciadora Nury Calvó foi sincera sobre seus gastos fixos e sua vida diária nos Estados Unidos

Segundo suas palavras, você gasta mensalmente 145 dólares em eletricidade, 150 em água, 515 em várias despesas relacionadas ao veículo, 115 em serviços de internet, telefone celular e televisão, 275 em seguro de saúde para sua família, 120 em gasolina, 1.000 em alimentação e 3.900 em aluguel de sua casa. No total, essas despesas ultrapassam os mais de 6.500 dólares por mês.

A honestidade financeira teve um grande impacto nas redes sociais, já que o vídeo acumula mais de um milhão de visualizações, gerando mais de 20 mil curtidas e milhares de comentários.