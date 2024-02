Idosos compartilham conselhos amorosos

Em meio ao clima do Dia dos Namorados, comemorado em muitos países na última quarta-feira, residentes de lares de idosos do Reino Unido oferecem suas perspectivas e conselhos para relacionamentos duradouros.

Com décadas de experiência em relacionamentos, os idosos compartilham suas dicas para manter a chama acesa. Greta, 84 anos, enfatiza a importância do humor e da assertividade, enquanto Janet, com 69 anos de casamento, destaca a comunicação e o tempo juntos como fundamentais. George e Mary, prestes a comemorar 70 anos juntos, valorizam o respeito e o perdão mútuo.

'I'm 84 with plenty of love advice - women need to do one thing to keep men keen'https://t.co/cC5Fiw1vm1 pic.twitter.com/4jPYj1wlwi — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 14, 2024

Segredos do amor duradouro

Para Greta, provocar o parceiro de vez em quando é essencial, enquanto Janet e Tom ressaltam a importância de conversar e estar presente um para o outro. George e Mary enfatizam a necessidade de ouvir e pedir desculpas, mantendo sempre uma dose de romance.

Alguns residentes, como os da casa de repouso Lottie, sugerem não se sentir pressionado a encontrar um amor no Dia dos Namorados. Chris Donnelly, cofundador da Lottie, destaca o valor das histórias de amor dos mais velhos e as lições que todos podem aprender com elas.

Com uma riqueza de experiência e sabedoria, os idosos nos lembram da importância do amor, respeito e comunicação em relacionamentos duradouros, não apenas no Dia dos Namorados, mas todos os dias do ano.