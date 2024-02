Homem foi torturado com eletricidade após ser sequestrado no Chile: queriam ficar com sua casa para vender drogas

Carabineros do OS-9 Valparaíso junto com o Ministério Público do Chile e sua equipe de Investigação de Crime Organizado sobre homicídios e sequestros, prenderam um indivíduo chileno de 37 anos por sequestro.

No passado dia 3 de fevereiro, enquanto um homem adulto se encontrava na sua residência em Reñaca alto, uma área urbano-rural de Viña del Mar, foi abordado por dois homens que o mantiveram em cativeiro dentro de sua casa durante dois dias.

Durante este período, ele sofreu várias lesões graves, conforme constatado posteriormente por uma equipe médica. Essas feridas foram causadas por diversos chutes e socos, disparos com uma pistola de ar comprimido e até mesmo choques elétricos em várias partes do corpo.

De acordo com a vítima, tudo isso com o objetivo de convencê-lo a entregar sua propriedade, que os criminosos pretendiam usar como ponto de distribuição e venda de drogas.

No dia 5 de fevereiro, a vítima aproveitou uma distração de seus captores e conseguiu escapar da casa e chegar à Subcomissaria Florestal da comuna, informando o ocorrido aos Carabineros e recebendo atendimento médico posteriormente.

Após isso, o Ministério Público do país instruiu a investigação do caso para a Seção OS-9 de Valparaíso, que, após várias diligências especializadas, obteve meios de prova que permitiram a captura do suspeito por crime de sequestro, após a realização de uma busca em sua casa.

Trata-se de um homem de 37 anos, chileno, com extensa ficha criminal, que durante a comissão do crime estava utilizando um benefício carcerário. Durante sua detenção, foi apreendida uma arma de ar comprimido, balas de borracha e um jogo de chaves da residência da vítima. O indivíduo foi colocado em prisão preventiva durante a investigação.