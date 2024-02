Homem foi assassinado pelo seu sobrinho após ganhar na loteria: ele queria roubar seu prêmio milionário

Há alguns dias, um homem foi assassinado em Quillota depois de ter ganhado na loteria. Agora, foi revelado que seu sobrinho planejou o macabro crime para ficar com a soma milionária.

O fato ocorreu em 6 de fevereiro passado, quando Ítalo Marcelo Olmedo Palma morreu devido a um tiro. No entanto, foi apenas hoje que se soube que seu parente de 21 anos foi quem planejou roubar o parceiro de sua tia.

De acordo com as informações fornecidas pela PDI, o homem teria ganhado um bilhão de pesos em outubro do ano passado, valor que era administrado por um parente de Rancagua.

“No dia 5 de fevereiro do presente ano, a vítima, juntamente com seu parceiro, decide viajar para essa cidade com o objetivo de solicitar 30 milhões em dinheiro vivo, para facilitar sua parceira a comprar uma casa na comuna de Quillota”, detalhou o subprefeito Víctor Salazar Ferrada, chefe da Brigada de Homicídios de Valparaíso.

A informação fornecida pelo La Cuarta é que as pessoas interceptaram o veículo na área da alça El Silo para roubar dinheiro e atiraram na vítima em uma das extremidades inferiores antes de fugir do local em direção desconhecida.

Em seguida, o afetado é levado às pressas para o Hospital da comuna (Quillota), onde infelizmente falece no dia seguinte devido à gravidade de seus ferimentos.

Após as perícias dos policiais, eles conseguiram deter o sobrinho como autor intelectual e material do crime; ficando em prisão preventiva por roubo com homicídio.