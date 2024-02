Frida Sofía Guzmán Muñoz, a neta de ‘El Chapo’, realizou seu sonho de cantar pelas ruas de Londres

Frida Guzmán não é apenas conhecida por ser neta de “El Chapo” Guzmán, mas também pelo seu talento no canto, um sonho que ela viu se materializar ao participar de vários concursos de televisão.

Recentemente, a jovem chamou a atenção de muitos enquanto percorria as ruas de Londres. A talentosa mulher pediu espaço a um artista urbano para interpretar a música "Shallow" de Lady Gaga.

Esta não é a primeira vez em que Frida demonstra seu talento artístico. Em 2021, a neta de Joaquín "El Chapo" Guzmán participou do reality show "Tengo talento, mucho talento", transmitido para o público de língua espanhola nos Estados Unidos pela Estrella TV, mostrando beleza, profissionalismo e paixão pela música, superando seus colegas de competição e alcançando o terceiro lugar na disputa.

Nas suas redes sociais @fridaguzmanoficial é possível ver algumas covers de grandes artistas como Juan Gabriel e Jenni Rivera. Frida não apenas canta em espanhol, também se destaca no idioma inglês e na música pop.

Frida Sofia é filha de Edgar Guzmán López, um dos quatro filhos que "El Chapo" Guzmán teve com sua segunda esposa, Griselda Guadalupe López Pérez. Por sua vez, ela é sobrinha direta de Ovidio e Joaquín Guzmán López, líderes dos Chapitos, a facção mais poderosa do Cartel de Sinaloa - de acordo com as autoridades dos Estados Unidos.