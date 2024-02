Estudantes do ensino médio são evacuados por comer picolés “intoxicados” dentro do estabelecimento

Menores de idade ficaram intoxicados depois de ingerir alguns doces em uma escola secundária em Tlaxcala. Estudantes entre 12 e 15 anos comeram alguns doces como parte das comemorações do dia 14 de fevereiro na comunidade, o que causou desmaios e outros sintomas neles.

A situação ocorreu na Escola Técnica número 9, localizada em Tzompantepec, onde chegou pessoal da Proteção Civil daquela área para ajudar os menores de idade que apresentavam tonturas, mal-estar estomacal e alguns desmaios.

O prefeito de Tzompantepec, Manuel Ramos Montiel, foi o primeiro a solicitar apoio do município para fornecer atendimento imediato aos jovens estudantes.

Testemunhas do momento relatam que aproximadamente 62 alunos daquela escola consumiram pirulitos de caramelo antes de apresentarem os sintomas mencionados. O consumo dos doces ocorreu durante as comemorações do Dia do Amor e da Amizade que foram celebradas naquela comunidade.

Dos estudantes que apresentaram mal-estar foram encaminhados para o Hospital Regional de Tzompantepec, enquanto outros oito estudantes receberam atendimento na unidade de saúde Zona número 2 do Instituto Mexicano del Seguro Social em Apizaco. Seis estudantes foram transferidos para clínicas privadas.

A voz dos alunos

Alguns dos afetados que consumiram picolés, tempo depois relataram dor de cabeça, tonturas, dores nas pernas, pressão baixa e desmaios, sendo assim por volta das 18:45h foram evacuados para as quadras poliesportivas, conforme mencionado pelo Sol de Tlaxcala.

Alguns estudantes relatam que os pirulitos foram distribuídos pela Sociedade de Alunos e, embora a maioria tenha atribuído seus desconfortos ao consumo desse doce, eles não se aventuraram a afirmar que foi a causa da intoxicação, pois outros estudantes não apresentaram sintomas.

Foram realizados testes rápidos nos alunos nos centros hospitalares com a intenção de detectar a presença de estupefacientes, no entanto, todos os resultados foram negativos.