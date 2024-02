Este é ‘Pistachón’, o palhaço que foi condenado a 235 anos de prisão por matar suas filhas

O Ministério Público do Estado de Oaxaca, no México, determinou, por meio de um juiz, que o palhaço Pistachón cumpra uma pena de 235 anos de prisão após ter tirado a vida de suas duas filhas em 3 de janeiro de 2023 na região de Oaxaca, no México.

Leonel A. M. foi considerado culpado depois de causar a morte de dois menores de idade e causar ferimentos graves em duas mulheres adultas, identificadas como a mãe e avó das crianças.

O sujeito que trabalhava como palhaço sob o pseudônimo de ‘Pistachón’ foi acusado de incendiar uma casa na cidade de Matías Romero, o que resultou na morte de suas filhas de três e sete anos. Ele foi acusado de feminicídio qualificado e tentativa de feminicídio pelos ferimentos causados em sua esposa e mãe.

“Devido aos resultados da investigação ministerial conduzida pela FGEO, por meio da Vice-Procuradoria Regional do Istmo, em Oaxaca, no México, na audiência de individualização da pena, foram impostos 235 anos de prisão a Leonel A. M. No entanto, por se tratar de um concurso ideal, não pode exceder 105 anos de prisão, de acordo com o Código Penal do Estado de Oaxaca.”

Além disso, foi imposto o pagamento de uma multa, bem como a reparação integral do dano psicológico às vítimas diretas e indiretas e a reparação do dano material decorrente da prática dos crimes de Feminicídio Agravado e Tentativa de Feminicídio", informou a Promotoria do estado em um comunicado.

Era a ovelha negra da família?

No seu perfil do Facebook, Leonel oferecia eventos particulares na área de Oaxaca, mas também passou por um momento difícil devido ao desaparecimento do seu irmão, como mencionado em uma publicação.

"Verdade de Deus, hoje me sinto decepcionado com minha família e com meu irmão, me sinto péssimo. Eu dei tudo pela minha família, pela minha mãe que tem esquizofrenia, pelo meu irmão que minha mãe abandonou por causa de sua doença."

“E hoje descobri que sou o culpado por violência doméstica, hoje sinto que estou ferrado, passei dias pensando sem dormir, e agora descubro que eu sou o vilão”.