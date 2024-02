Esculturas subaquáticas ajudam a conservar a Grande Barreira de Coral

A Grande Barreira de Coral, ao largo da costa de Queensland, no nordeste da Austrália, está em perigo devido aos efeitos do aquecimento global, e os cientistas estão recorrendo a esculturas submarinas para chamar a atenção para esse ecossistema.

Este coral é a maior espécie viva da Terra. Este ecossistema de 2.300 quilômetros de comprimento compreende milhares de recifes e centenas de ilhas com mais de 600 tipos de corais duros e moles. Também abriga inúmeras espécies de peixes coloridos, moluscos e estrelas do mar, além de tartarugas, golfinhos e tubarões.

"O aumento das temperaturas térmicas ou do calor na água está exercendo muita pressão sobre a saúde e a resistência das espécies de coral em todo o mundo", explicou Nathan Cook, cientista marinho da Universidade James Cook, ao Metro.

Para ajudar a conservá-los, cientistas como Nathan Cook e o escultor britânico Jason deCaires Taylor optaram por submergir esculturas submarinas perto de corais para chamar a atenção para cientistas inspiradores, a ciência da mudança climática, a restauração de recifes, a ciência cidadã e a cultura tradicional.

A primeira escultura de recife moderna foi criada por Jason deCaires Taylor em Granada (Antilhas) em 2006. Esta escultura tinha como objetivo fornecer uma resposta restauradora a um ecossistema marinho danificado e promover o turismo marinho.

"O que a arte subaquática faz é proporcionar um ponto de interesse para que as pessoas venham, olhem e desfrutem do recife." — Nathan Cook, cientista marinho da Universidade James Cook.

A maior escultura subaquática do mundo é o Museu de Arte Subaquática criado por deCaires Taylor no recife John Brewer, ao largo da costa de Townsville. O Coral Greenhouse é um edifício esquelético construído com cimento de pH neutro e aço inoxidável resistente à corrosão. Tem uma área de 72 metros quadrados e pesa 165 toneladas, com oito figuras humanas que representam cientistas, conservacionistas e jardineiros de coral.

Um relatório recente sobre esta escultura revelou aumentos estatisticamente significativos na abundância e diversidade de peixes. Não houve mudanças ao longo do tempo na abundância e diversidade de invertebrados nem na percepção dos valores estéticos por parte dos turistas.

Os investigadores têm estudado a vida no Museu Subaquático de Arte desde 2018. De acordo com os seus registos, em 2018 (antes da instalação), 2020 (após a instalação), 2021 e 2022, os mergulhadores registaram as espécies e a abundância de indivíduos avistados.

Em 2018, foram registradas 12 espécies e 65 criaturas individuais na localização do museu. No estudo de 2022, foram encontradas 46 espécies e 365 indivíduos. A localização também se tornou um local de demonstração de restauração de recifes. O plantio de corais em esculturas subaquáticas é um método inovador de conectar arte, ciência, turismo, educação e conservação.

Os cientistas também avaliaram a atitude dos turistas em relação ao recife artificial. Eles encontraram um alto grau de satisfação com a arte, os corais e os peixes observados no local.

O que são as esculturas de recife?

As esculturas de recife são uma forma de recife artificial: estruturas artificiais colocadas em um meio aquático para imitar certas características de um recife natural.

Historicamente, os recifes artificiais eram instalados para que pescadores e mergulhadores concentrassem a vida marinha e aliviassem a pressão de outros lugares populares.

Os recifes artificiais assumem muitas formas, como bolas de recife, cápsulas, tubos de concreto, naufrágios e esculturas. Podem ser locais de pesquisa ecológica, conservação, arte e cultura.

Entrevista

Nathan Cook, cientista marinho da Universidade James Cook

P: Por que os recifes de coral são importantes?

- Os recifes de coral são importantes porque fornecem uma grande biodiversidade marinha ao nosso planeta, apesar de cobrirem menos de 1% do fundo do mar. Eles abrigam uma imensa quantidade de vida marinha, até 25% de todas as criaturas marinhas que passam parte de suas vidas vivendo em recifes de coral. Eles protegem nossas costas e sustentam a pesca e o turismo em todo o mundo. São imensamente importantes do ponto de vista ecológico, mas também cultural e econômico; por exemplo, em um país como a Austrália, a Grande Barreira de Coral contribui com mais de 7 bilhões de dólares em receita econômica.

P: Qual é a situação atual dos recifes de coral diante das mudanças climáticas?

- Os recifes de coral estão altamente ameaçados pelas mudanças climáticas. O que estamos presenciando no meio marinho é um aumento dos limiares térmicos que são desafiados a cada ano. 2023 foi o ano mais quente registrado em todo o planeta em termos de temperaturas do ar. O aumento das temperaturas térmicas ou do calor na água está exercendo uma grande pressão sobre a saúde e a resistência das espécies de coral em todo o mundo, resultando em fenômenos como o branqueamento dos corais, que tem causado danos generalizados e mortalidade nos recifes ao redor do mundo. Mas também provoca mudanças nos padrões meteorológicos e um aumento na frequência e intensidade das tempestades. Temos presenciado algumas das maiores tempestades atingindo as costas dos Estados Unidos, Austrália, Japão... Algumas das tempestades têm sido únicas em termos de intensidade e rapidez com que se formam.

P: Como as esculturas submarinas podem contribuir para a saúde e beleza da Grande Barreira de Corais?

- A Grande Barreira de Corais está sujeita à pressão de imensas mudanças devido às alterações climáticas e ameaças associadas. A arte subaquática é um ponto de interesse para que as pessoas se aproximem para contemplá-la e apreciá-la, é um dispositivo de agregação de biodiversidade marinha, como peixes e invertebrados que vêm habitar essas esculturas subaquáticas, e também são temas de conversa. O que pode ajudar é levantar questões sobre a saúde da Grande Barreira de Corais e manter debates sinceros sobre seu potencial futuro e a contribuição que cada um pode fazer para apoiar a saúde e a resistência desses sistemas surpreendentes à medida que avançamos para o futuro.