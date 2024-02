Encontram trabalho arrepiante de bruxaria na represa de Guatapé

O nível da água no reservatório de Guatapé continua diminuindo de forma mais do que evidente, o que tem levado as embarcações turísticas a procurar os pontos mais profundos para evitar danos às suas embarcações.

Mas longe da forma como a margem foi descoberta, algumas coisas vieram à tona e dias atrás os moradores encontraram um trabalho assustador de bruxaria.

O clipe foi publicado por José Milano Martínez, um criador de vídeos, bem como capitão e guia turístico da área. No vídeo, os primeiros segundos são mais do que confusos, pois uma das pessoas presentes estende uma vara longa para retirar um saco.

A mesma, cheia de lama, é cuidadosamente retirada para a margem sem que ninguém se aproxime. Em seguida, é pressionada com o mesmo pau para quebrá-la e dentro dela havia mais de uma dúzia de pedras para dar peso e deixá-la submersa nas águas.

No entanto, o saco preto também continha um recipiente lacrado no qual se via uma espécie de massa com aparência de vísceras e onde estava enrolada a foto de uma jovem com uma sombra negra ao lado. Ao lado da imagem havia um carretel de linha preta que eles cortaram.

A publicação da descoberta resultou em uma onda de reações por parte da comunidade digital, que imediatamente afirmou que se tratava de um "feitiço", além de criticar aquele que publicou o vídeo por manipular com suas mãos o trabalho de magia negra, e não faltou quem recomendasse o que fazer com o que foi encontrado para reverter a bruxaria.

“Vila tão bonita, pessoas tão maliciosas, tanta maldade, tanta inveja, tantas coisas horríveis, que humanidade”, “quem o encontra destroi, graças a Deus você o destruiu e libertou essa garota desse feitiço” e “para ajudar a garota, a melhor coisa que podem fazer é queimar, para que a bruxaria seja encerrada”, são algumas das reações.