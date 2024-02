Aos 98 anos, jogadora de tênis de mesa desafia as expectativas em Centro de Idosos

Margaret ‘Gretel’ Hansen, uma jogadora de tênis de mesa de 98 anos, está causando impressão no Simcoe Seniors’ Centre com sua habilidade e agilidade. Celebrando seu aniversário de 98 anos recentemente, Gretel joga tênis de mesa duas vezes por semana, mantendo-se ativa e engajada com o esporte que começou a praticar após se recuperar de uma lesão no pulso.

Sua participação no esporte não apenas demonstra sua paixão e determinação, mas também serve como uma inspiração para os outros membros do centro, cuja idade média é de 75 anos. Bill Leng, o coordenador de tênis de mesa do centro, expressou admiração por Gretel, enfatizando a necessidade de jogar com mais cuidado devido à sua idade, mas reconhecendo sua competência no jogo.

Disposição na terceira idade

O envolvimento de Gretel no tênis de mesa é um testemunho poderoso da importância da atividade física na terceira idade. Ela reflete sobre a importância de permanecer ativa, sugerindo que a inatividade pode levar ao fim da vontade de viver.

Para Gretel, o tênis de mesa não é apenas uma atividade recreativa; é uma fonte de alegria, um motivo para esperar ansiosamente por cada semana e uma maneira de manter sua saúde física e mental. Sua história é uma lembrança inspiradora de que nunca é tarde para encontrar ou continuar uma paixão, independentemente da idade.

Fonte: Simcoe Reformer

