A comunidade quer premiar jovem que achou bolsa de dinheiro e devolveu

Jovem honesto encontrou uma sacola com 27 milhões e devolveu ao dono

Esta semana, Belarmino Parra Álvarez se tornou um herói nacional ao devolver uma bolsa com 27 milhões de pesos em dinheiro que encontrou na rua.

O coletor de resíduos domiciliares explicou repetidamente que realizou essa ação para dar o exemplo ao seu filho e porque também era o que correspondia. E embora tenha feito isso sem esperar nada em troca, algumas coisinhas estão chegando para ele, além da caneca que a PDI lhe deu.

Coletor conta a reprovável atitude do dono dos $27 milhões que encontrou na rua

De acordo com a Prensa Austral, a comunidade de onde Berlamino é natural, quis homenageá-lo com dinheiro em espécie, sobremesas, joias, camisetas, comida e até serenatas de violino.

São diferentes empresas e empreendedores que entraram em contato com o jovem honesto para que ele receba seu prêmio, roupas, pizzas, cesta básica, jogos.

Mas não é apenas isso, há uma loja de bebidas e uma mercearia que dizem estar esperando por ele e sua família com $500.000. Um pub ofereceu $50.000, um ginásio presenteou-o com dois meses de treinamento personalizado para ele e sua esposa, no valor de $640.000, outra loja deu outro vale-presente de $100.000.

Como ocorreu a descoberta?

O jovem relatou que tudo aconteceu quando estavam passando nas proximidades de um pub, onde ele conseguiu visualizar uma bolsa em um banco e, ao verificar, percebeu que estava cheia de notas de 10 mil e 20 mil pesos. Diante dessa descoberta, o trabalhador contou ao motorista do caminhão e posteriormente informaram ao supervisor da empresa.

Em seguida, o responsável da empresa se aproximou da polícia para devolver os $27 milhões que pertenciam ao seu desconhecido proprietário.

Posteriormente, a PDI começou a realizar as diligências pertinentes e conseguiu encontrar o paradeiro do proprietário, que era uma pessoa que havia acabado de receber uma rescisão.

Com um final feliz, Belarmino mostrou sua satisfação ao devolver a quantia milionária ao seu proprietário, que não conseguia acreditar.

Além disso, ele afirmou estar feliz por “fazer esse bom ato e, mais uma vez, ensinar ao meu filho o que é honestidade. Sempre ensino aos meus filhos que se encontrarem algo, devem devolvê-lo”.