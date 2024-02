Um veículo colidiu com uma sala de emergência no Texas, veja as imagens do acidente

Na noite desta terça-feira, 13 de fevereiro, ocorreu um acidente fatal e curioso no St. David’s North Austin Medical Center. O impacto resultou na morte do motorista do veículo, enquanto uma criança está em estado crítico.

Além da vítima fatal, outras cinco pessoas ficaram feridas neste incidente. Inicialmente, indica-se que o ocorrido não foi intencional.

Entre os afetados, há dois menores, cada uma das vítimas foi atendida no mesmo hospital.

Oito pacientes que já estavam recebendo tratamento no hospital foram transferidos para outras instalações, disse o Dr. Peter DeYoung, chefe médico do hospital.

O chefe médico acrescentou que as portas de emergência sofreram danos e um aquário no interior teria sido atingido, mas no geral o prédio estava em boas condições.

Não foram aceitas ambulâncias, embora a Emergência continuasse recebendo pacientes sem agendamento prévio, que seriam atendidos em uma área de triagem improvisada no pátio das ambulâncias.