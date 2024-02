Terríveis casos de abuso sexual a cães e animais na Colômbia

Um estuprador em série de cães e animais foi identificado nesta cidade. Os eventos assustadores ocorreram entre o final de 2023 e o período inicial de 2024, as autoridades locais, identificaram nove casos de suposta zoofilia. De acordo com as denúncias, um total de sete cadelas e dois bezerros foram encontrados com sinais de agressão sexual por seus donos nesta comunidade, o que os mantém muito preocupados e assustados com seus animais de estimação.

Foi María Alejandra Vásquez, ativista e defensora dos animais em Cumaral, que atendeu vários casos e afirmou que os animais de estimação desaparecem misteriosamente e, depois de alguns dias, retornam para suas casas com evidências claras de abuso físico e sexual em seus corpos.

"O modus operandi que esse indivíduo usa é sempre o mesmo, ele corta as cadelas colocando o ânus na vagina, em algumas ele as raspa", são fatos realmente aberrantes, a comunidade está totalmente alarmada com o que está acontecendo", explicou com horror.

Por sua vez, Albeiro Serna, prefeito de Cumaral, ofereceu uma recompensa por informações sobre esses casos: “Acabamos de terminar o conselho de segurança onde abordamos a problemática que vem ocorrendo desde o ano passado com os animais que foram abusados sexualmente. São sete casos identificados, dos quais temos três denúncias, por isso tomei a decisão de oferecer uma recompensa de até um milhão por informações que levem à captura deste indivíduo”, afirmou.

Atualmente, esta situação aberrante tem deixado os habitantes consternados e temerosos de que esse tipo de situação se transforme em agressão contra as crianças do município, por isso exigem o apoio das autoridades.