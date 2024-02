Sentença sem precedentes: no México, homem é condenado a mais de dois séculos por incendiar suas filhas

O Ministério Público de Justiça da cidade de Oaxaca, no México, divulgou que Leonel “N”, também conhecido como “Pistachón”, foi condenado a 235 anos de prisão por feminicídio agravado e tentativa de feminicídio.

Após a sua detenção em 2 de fevereiro de 2023, ao receber alta de um hospital na prefeitura de Tlalpan, na Cidade do México, pelas lesões sofridas durante o incêndio que ele mesmo provocou e onde duas crianças perderam a vida e duas mulheres adultas ficaram gravemente feridas com queimaduras na região de Oaxaca, no México.

Nesse sentido, o Ministério Público estadual informou que, além da condenação, foi ordenado o pagamento de uma multa e a reparação integral dos danos, tanto psicológicos como materiais, às vítimas diretas e indiretas.

Os fatos que levaram a esta sentença ocorreram durante a madrugada de 3 de janeiro do ano passado numa residência na região de Oaxaca, no México. O acusado borrifou combustível e incendiou a casa onde estavam quatro mulheres, duas delas suas filhas, que faleceram dias depois, configurando o crime de feminicídio agravado.

As mulheres adultas presentes na casa eram sua esposa e sua sogra, ambas sofreram queimaduras graves, o que constitui o crime de tentativa de feminicídio agravado.