Quantos tiroteios já ocorreram nos Estados Unidos em 2024?

O ano de 2024 começou com números alarmantes em relação a tiroteios em massa nos Estados Unidos. Esses eventos, definidos como aqueles em que quatro ou mais pessoas são atingidas por disparos, excluindo o atacante, deixaram um rastro de devastação em comunidades de todo o país.

Embora o número de tiroteios em massa seja considerável, é importante destacar que representa uma diminuição em relação ao mesmo período de anos anteriores. Em 2023, por exemplo, foram registrados 68 tiroteios em massa nas primeiras seis semanas do ano, o que indica uma tendência de queda nesse tipo de incidente.

Os tiroteios nos Estados Unidos, uma história longa e dolorosa

No entanto, apesar dessa redução no número de eventos, as mortes e lesões causadas por esses tiroteios têm permanecido em níveis preocupantes. De acordo com os dados do Arquivo de Violência Armada, nas primeiras seis semanas do ano foram relatadas 75 mortes e 140 feridos como resultado dos tiroteios em massa.

De acordo com o Arquivo de Violência Armada, até o momento foram registrados 48 tiroteios em massa este ano.

Este número é mais alto do que o dos anos anteriores, com exceção de 2023, que registrou 102 mortes no mesmo período de tempo. A pandemia de Covid-19 tem sido apontada como um possível fator que contribui para o aumento da violência armada nos Estados Unidos.

Um estudo publicado na JAMA Network Open em 2021 sugeriu que as tensões psicológicas e financeiras associadas à pandemia podem ter desempenhado um papel no aumento dos tiroteios. Além disso, o aumento dos níveis de depressão e ansiedade pós-pandemia pode estar contribuindo para um aumento da violência, segundo alguns especialistas.

A sociedade americana envolvida em disputas sobre o direito de portar armas

O tiroteio recente durante o desfile dos Chiefs em Kansas City é um trágico lembrete dos perigos que a sociedade enfrenta devido à violência armada. O prefeito Quinton Lucas expressou sua preocupação com a frequência desses incidentes e fez um apelo à ação para prevenir futuras tragédias.

No âmbito escolar, a violência armada também continua sendo uma preocupação importante. De acordo com uma análise do Education Week, ocorreram 7 tiroteios em escolas este ano que resultaram em ferimentos ou mortes relacionadas a armas de fogo. Esses eventos geram debates polarizantes sobre os direitos de armas e a segurança escolar.