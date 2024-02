Por que o casamento infantil não fará mais parte das comunidades indígenas no México?

No México, é necessário cumprir com alguns requisitos estabelecidos pelo estado para poder se casar. O primeiro deles é ter pelo menos 18 anos de idade completos no momento do registro, situação que não se aplica aos menores de idade que são obrigados a se casar em comunidades indígenas do país.

O Senado da República do México aprovou, em 13 de fevereiro passado, alterar o artigo 2 da Constituição para proibir o casamento infantil nas comunidades indígenas.

No mencionado artigo, é mencionado que "a Nação possui uma composição pluricultural sustentada originalmente em seus povos indígenas, que são aqueles que descendem de populações que habitavam o território atual (...) e que conservam suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas".

São consideradas "comunidades integrantes" de um povo indígena aquelas que formam uma unidade social, econômica e cultural, estabelecidas em um território e que reconhecem autoridades próprias de acordo com seus usos e costumes, conforme o documento oficial.

Em que consiste a reforma?

"A fim de proteger e garantir o interesse superior da infância nas comunidades indígenas, o Plenário do Senado Mexicano aprovou uma reforma constitucional para garantir seus direitos humanos", publicaram em sua conta de X.

O Senado aprovou uma reforma constitucional com o objetivo de garantir o pleno respeito aos direitos de meninas, meninos e adolescentes das comunidades indígenas.

Estabelece-se que, em nenhum caso, os usos e costumes devem violar seus direitos humanos, sua liberdade e livre desenvolvimento, portanto, o casamento infantil não é justificado em nenhuma circunstância.

Matrimonio infantil será prohibido en las comunidades indígenas (Captura de pantalla/Redes sociales)

Esta Constituição reconhece e garante o direito dos povos e comunidades indígenas à livre determinação e, consequentemente, à autonomia para decidir suas formas internas de convivência e organização social, econômica, política e cultural.

No Artigo 2, seção A, parágrafo IV, explica-se que (a Constituição garante a autonomia para) Preservar e enriquecer suas línguas, conhecimentos e todos os elementos que constituam sua cultura e identidade.