Por que ele fez isso? Homem agride mulheres em estação de metrô

Homem recebe sentença após agredir mulheres no metrô de Barcelona (Captura de pantalla )

As cidades mais importantes do mundo contam com uma variedade de transportes públicos que permitem se deslocar por toda a metrópole; apesar de existirem opções, a mais comum e utilizada é o metrô, mas há algum risco ao subir em um trem?

Embora as opções sejam bastante variadas, mais improváveis, poucos pensariam em um ataque direto às instalações do Metrô, mas nos últimos dias começou a se popularizar a gravação de uma câmera de segurança que conseguiu documentar o momento em que um indivíduo agrediu todas as mulheres que estavam na estação de Metrô.

No vídeo, com duração de 20 segundos, pode-se ver o momento em que o sujeito agrediu mais de três mulheres, que nunca imaginaram que seriam agredidas por um homem. De acordo com meios de comunicação internacionais, o homem foi detido pela polícia local: "O Tribunal de Instrução 32 de Barcelona decretou a prisão preventiva, comunicada e sem fiança para o homem".

A polícia explicou à agência mencionada anteriormente que já existe uma investigação para descobrir quais outros crimes foram cometidos e assim encontrar do que acusá-lo. Além disso, eles incentivaram qualquer pessoa agredida a apresentar uma denúncia na delegacia. Até agora, apenas uma das vítimas se apresentou às autoridades.