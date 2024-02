Policial deteve homem apenas para pedir o seu número: “você ultrapassa os padrões de ser bonito”

Através das redes sociais, um vídeo se tornou viral no qual é possível ver o momento em que um homem é detido por uma policial enquanto dirigia seu veículo, no México.

O fato chamou a atenção dos internautas, devido ao ‘crime peculiar’ pelo qual a policial decidiu pará-lo na rua. Inicialmente, el pensou que se tratava de um assunto de trânsito, mas ficou surpreso.

A publicação do vídeo da suposta detenção feita pelo perfil @eddure10 do TikTok foi feita porque o homem era muito bonito. Ele chamou a atenção da policial, que aproveitou sua autoridade para imobilizar o carro por um momento, enquanto pedia seu número pessoal.

Enquanto estava sendo gravada a detenção, foi possível ouvir o momento em que ele pergunta à agente o motivo da detenção: "Por que você me prendeu, desculpe? Por que foi a detenção?"

A polícia, com um sorriso e um pouco de nervosismo, respondeu-lhe com elogio, dizendo: "porque você excede as normas de ser bonito. É um crime ser tão belo e andar sozinho".

O usuário, que de acordo com seu perfil nas redes sociais é dedicado ao fisiculturismo, deu o seu número de telefone, mas, indicou na descrição da publicação que deu o número errado.