Nora perde a paciência após a sogra criticá-la por tirar um ‘ano sabático’

Uma jovem decidiu usar o Reddit para desabafar depois de se envolver em uma briga com sua sogra. Segundo ela, tudo o que a mãe de seu noivo sabe fazer é culpá-la por ter tirado um ano sabático após se formar no colegial.

Sem se identificar, a jovem conta que está em um relacionamento com seu noivo a 3 anos e meio, sendo que os dois atualmente moram juntos e dividem parte das despesas de casa. Como o marido completou o curso superior dois anos atrás, ele é o responsável pela maior parte das despesas, enquanto ela segue cursando a universidade.

“Como tirei um ‘ano sabático’ para ter certeza sobre a carreira que queria seguir, eu estou finalizando minha faculdade neste ano. Eu aproveitei um ano trabalhando para ter a certeza de que queria estudar Direito”.

“Acontece que minha sogra sempre faz questão de lembrar do meu ano sabático e fala que esse ano me impediu de estar com uma carreira consolidada e que eu deveria estar formada a essa altura. Para ela, foi definitivamente a escolha errada e isso fez com que seu filho ainda não estivesse casado, porque estamos esperando a minha formatura”.

As finanças também são um problema

Segundo a jovem noiva, outro problema são as finanças do casal. Certa vez eles precisaram explicar para a sogra como dão conta das despesas de casa e ela fez questão de culpar a nora pelo “excesso de gastos do filho”.

“Como meu marido trabalha em período integral e eu trabalho meio-período, ele acaba contribuindo mais com a casa. Minha sogra não ficou feliz com isso e novamente culpou meu ‘ano de folga’ por gerar gastos extras para o filho”.

“Literalmente todas as vezes que nos encontramos ela fala sobre esse ano, e sempre de forma negativa! No último final de semana, depois dela comentar sobre isso várias vezes, eu perdi a paciência e disse que se não tivesse tirado o ano para colocar a cabeça no lugar, eu não teria conseguido me formar em direito”.

“Também a lembrei de que o financiamento estudantil do filho dela é mais do que o dobro do meu já que eu trabalhei e estudei durante todo o curso. Por fim, meu noivo me apoiou e disse que estou terminando o curso de direito na idade normal, pois muitos levam 1 ou 2 anos a mais para finalizar o curso. Agora ela me acusa de ter agido de forma desrespeitosa e meu sogro exige desculpas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, se a sogra quer desculpas, é ela quem tem que pedir.

“Você aguentou mais do que deveria nessa palhaçada. Sua sogra é quem te deve desculpas”, criticou uma pessoa.

“Pare de dizer a ela os detalhes da vida que você e seu noivo levam. Isso não é da conta dela e ela vai usar tudo contra você”, finalizou outra.