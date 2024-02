Mulher se recusa a dividir conta por igual em restaurante e gera tensão na mesa de amigas

Uma mulher publicou um relato no Reddit, revelando ter se recusado a dividir a conta de um restaurante por igual enquanto estava com suas amigas. Apesar do clima tenso na mesa, ela contou ter tido suas motivações e explicou na rede social, por meio do usuário u/Working-Spread-9866.

“Recentemente, saí para jantar com um grupo de amigas para comemorar um aniversário. Decidimos dividir a conta igualmente, como costumamos fazer, para simplificar as coisas. No entanto, enquanto calculávamos a parte de cada pessoa, percebemos que uma de nossas amigas, Sarah, havia pedido significativamente mais comida e bebida do que o resto de nós”, iniciou o texto na plataforma.

“Quando a conta chegou, Sarah pareceu surpresa com o valor total e admitiu timidamente que havia subestimado o quanto havia pedido. Ela sugeriu que dividíssemos a conta igualmente, argumentando que seria justo, já que todos contribuímos para a celebração”, continuou.

Recusa e clima tenso

Segundo a autora do relato, ela sentiu injustiça e resolveu se manifestar. Ao longo do jantar, teria se servido apenas de uma entrada e uma bebida não alcoólica, enquanto Sarah teria desfrutado de vários outros aperitivos, coquetéis e sobremesas.

“Dividir a conta igualmente significava que eu acabaria pagando por uma parte da refeição extravagante de Sarah, o que não me agradou. Expressei educadamente minhas preocupações ao grupo, sugerindo que cada um de nós pagasse pelo que pediu para garantir a justiça”, contou.

“No entanto, Sarah ficou na defensiva e me acusou de ser mesquinha e estragar o clima da celebração. Apesar da tensão, mantive minha posição e insisti em pagar apenas pelo que havia consumido. Isso levou a um confronto estranho à mesa, com alguns dos meus amigos apoiando Sarah e outros apoiando minha posição”, escreveu.

Ao finalizar o relato, a mulher contou que todas acabaram pagando com base em seus pedidos individuais. No entanto, o clima permaneceu tenso depois do ocorrido.

“Sarah mal falou comigo pelo resto da noite, e não pude deixar de me sentir culpada por potencialmente arruinar a comemoração do aniversário”, finalizou.

