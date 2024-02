Mulher foi obrigada a se casar e a família de seu marido a deixou em estado vegetativo

Através das redes sociais, ficou conhecida uma história trágica de uma mulher de 30 anos que foi obrigada a se casar, mas a família do noivo a deixou em estado vegetativo. A vítima foi trazida por sua família do Paquistão, pois eles haviam concordado com o casamento com a família do homem de origem britânica.

De acordo com o jornal britânico 'Daily Mail', a cerimônia ocorreu normalmente, mas depois ocorreu a tragédia.

Foi revelado que durante o casamento, a família do homem jogou vários produtos químicos no rosto da mulher, o que a obrigou a tomar remédios e a levou a entrar em estado vegetativo.

A mulher foi identificada como Ambreen Fatima Sheikh, que foi obrigada a se casar e, apesar disso, a família do marido se dedicou a tornar sua vida impossível.

No dia 1º de agosto de 2015, a mulher foi internada no hospital após sofrer uma lesão cerebral causada por um medicamento para diabetes chamado glimepirida e um líquido de limpeza de pisos. Apesar de já estar em cuidados paliativos e conectada a um respirador, quando o ventilador artificial foi retirado, ela começou a respirar por conta própria.

O tribunal do caso indicou que a mulher paquistanesa não saía de casa e, quando o fazia, sempre ia acompanhada. Além disso, detalhou-se que Ambreen Fatima Sheikh não tinha renda, não conhecia ninguém no Reino Unido e também não falava o idioma. O marido, identificado como Asgar Sheikh, foi considerado culpado por permitir que sua esposa sofresse danos graves depois que ela não atendeu às expectativas de um casamento arranjado, portanto, ele terá que cumprir uma pena de 7 anos e 9 meses.

O tribunal ficou sabendo que a mulher tinha boa saúde antes de seu ‘colapso’ no Reino Unido e trabalhava como professora no Paquistão.