"Mãe cuida da filha e da amiga da criança também"

Uma mãe compartilhou sua frustração ao lidar com as exigências contínuas de outra mãe da escola, descrevendo-a como uma situação que a está deixando à beira da loucura. O relacionamento, que começou com a intenção de compartilhar responsabilidades na administração da escola, se tornou uma fonte constante de solicitações e frustrações.

O que começou como uma amizade entre as filhas na escola rapidamente se transformou em uma relação desequilibrada, onde uma mãe acabou assumindo a maior parte das responsabilidades. A outra mãe, descrita como uma mãe solteira em dificuldades, começou a fazer pedidos cada vez mais absurdos, incluindo dinheiro para comida e até um novo telefone celular.

'A mum at school is driving me mad - her requests to help her out are non-stop' https://t.co/qS7T9l4KwF — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 9, 2024

A situação atingiu o ápice quando o carro da mãe ficou inoperante, e ela não pôde buscar as filhas na escola. Apesar de estar grávida de cinco meses e sofrendo de uma lesão no joelho, ela não recebeu apoio da outra mãe, que simplesmente se recusou a ajudar. Mesmo assim, a mãe teve que caminhar até a escola para buscar as crianças, enfrentando dificuldades físicas enquanto a outra mãe não teve problemas em cumprir suas obrigações.

O desabafo da mãe no Reddit gerou uma onda de apoio e conselhos dos usuários. Muitos expressaram solidariedade à sua situação e a incentivaram a estabelecer limites mais claros ou até mesmo cortar relações com a outra mãe, destacando a importância da reciprocidade e do respeito mútuo em qualquer relação de amizade.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidadeonlineReddit.