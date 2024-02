Jovem revelou quanto gastou no salão de beleza e deixou todos surpresos: “Ser loira é caro”

Uma jovem causou alvoroço nas redes sociais depois de revelar o enorme valor que teve que desembolsar em uma visita ao salão de beleza com o objetivo de tingir o cabelo de loiro. Através de um vídeo compartilhado no TikTok com o nome de usuário Oriana Colutta, a jovem que mora na Cidade de Buenos Aires revelou o recibo que mostrava o valor que pagou.

Jovem revelou quanto gastou para tingir o cabelo de loiro e causou agitação nas redes sociais

O gasto total do tratamento capilar foi de $244 mil pesos argentinos, o que seria equivalente a cerca de R$1450,00. Apesar do entusiasmo com o resultado, ela recebeu uma enxurrada de centenas de críticas de seus seguidores, questionando o alto preço de sua mudança de visual.

No vídeo, a usuária esclareceu que sua intenção não era reclamar, mas sim informar sobre os altos custos associados ao processo de descoloração na Argentina. Além disso, ela explicou que estava ciente de que o preço não era acessível para todos e especificou os passos seguidos por sua estilista para alcançar a cor desejada.

No entanto, admitiu que o valor final superou as expectativas iniciais, pois esperava gastar apenas $150 mil (R$890,00).

"Ser loira é caro", comentou a garota na publicação que rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 208 mil curtidas e gerando milhares de comentários. Alguns internautas expressaram surpresa com o alto custo, comparando-o com seus próprios gastos com cabeleireiro. Outros afirmaram que o preço era excessivamente caro e não refletia o padrão habitual para tingir o cabelo de loiro no país sul-americano.

O vídeo gerou centenas de reações nas redes sociais.

“Eu gasto $25.000 e tenho um loiro como o seu”, “Vejo meu salário em um recibo de salão de cabeleireiro, é uma loucura haha”, “Amiga, você gastou $244.000, mas ficou com uma mecha verde”, “Legal que você tenha dinheiro para pagar $244 mil em um salão de cabeleireiro, mas meninas, não se assustem, há cabeleireiras muito boas que cobram $30 mil”, “Aqui somos nós que cortamos e tingimos o cabelo sozinhas”, “Meu coração doeu, meu salário é de 180 e tenho que fazer ele durar o mês inteiro. Ela gastou 250 em um dia”, “O dinheiro que economizei em salão de cabeleireiro durante toda a minha vida... Não entendo como ainda não comprei uma casa haha (fui a um salão de cabeleireiro apenas duas vezes na minha vida)”, foram algumas das reações que a jovem recebeu.