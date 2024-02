Internauta é ‘elogiado’ ao se recusar a dar dinheiro ao pai para comida e remédios

Um internauta, identificado por u/CelebrationLeft2010 no Reddit, revelou ter se negado a ajudar o pai com dinheiro para remédio e comida. Ao explicar o motivo na rede social, recebeu apoio de outros usuários.

“Meu pai paga pensão alimentícia para minha mãe porque estou na faculdade e ele deixou claro que a dedução é muito grande. Acredito que reduziu uma ou duas vezes, mas aparentemente ainda é demais. Ele sofre de problemas de saúde que dificultam o trabalho, por isso nem sempre recebe o salário integralmente, o que complica ainda mais as coisas. Devo observar que meu pai não está disposto a me apoiar”, iniciou o texto na rede social.

“Moro com minha mãe porque a faculdade que frequento fica na mesma rua, mas por causa de alguns problemas em casa, eu me sustento praticamente totalmente. Eu trabalho em dois empregos de poucas horas que me dão apenas o suficiente para sobreviver (comida, lavanderia, etc)”, continuou.

Apoio por remuneração

De acordo com o internauta, seu pai adquiriu o hábito de pedir dinheiro a ele com frequência, seja para comida, remédios ou gasolina. O usuário conta que, recebendo 150 dólares por semana, já retirou mais de mil dólares para dar ao pai e se encontra sem economias.

“Vou de bicicleta para a escola. Uso os mesmos sapatos há três anos e eles estão caindo aos pedaços. Eu pulo refeições para distribuir a comida que tenho”, desabafou.

O internauta revelou que está se transferindo para outra escola no verão e deseja economizar mais para se sustentar até encontrar outro emprego. Mesmo tendo cedido das outras vezes, ele resolveu negar o pedido do pai sobre uma nova transferência.

“É difícil negar dinheiro para comida a alguém, sabe? Mas desta vez, eu disse a mim mesmo que não iria desistir. Ele já pediu mais, dizendo que não comia uma refeição de verdade há dias, e eu não respondi”, contou.

Apoio na web

Ao finalizar o relato, o internauta manifestou pesar por se sentir egoísta com sua decisão. No entanto, se mostrou irritado pela situação com o pai.

“Cada vez que sou pago, tenho outra boca para alimentar, um carro para reabastecer e tudo o mais que ele usa. Por que eu deveria devolver o dinheiro da pensão alimentícia? Isso significa que minha mãe sai com dinheiro, meu pai sai com dinheiro e eu perdi dinheiro. Isso é completamente retrógrado. Então não, não enviarei mais dinheiro para ele. Ele tem que descobrir isso sozinho”, finalizou.

Na sessão de comentários, diversos usuários da rede social se manifestaram em apoio ao internauta.

“Por favor, pare de dar dinheiro a ele. Você parece muito independente, engenhoso e responsável. Mas você não tem mais para dar, especialmente para alguém que deveria estar apoiando você. Não caia no estratagema ‘preciso de comida e remédios’ – ele priorizaria aqueles com o pouco dinheiro que tem se você não o subsidiasse”, observaram.

“Seu pai é LEGALMENTE responsável pelo pagamento de pensão alimentícia. Isso cabe ao tribunal decidir ou modificar conforme necessário. Culpar você por dinheiro é nojento e rude. Você tem seus próprios custos para pagar”, disse outro.