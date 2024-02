Homem é criticado após pagar a sogra pelo tempo que ela passou ‘ajudando’ o casal

A atitude de um homem levantou polêmicas no Reddit. Em tom de confissão, ele revelou que não só pagou pela ajuda da sogra, como também comprou uma passagem para mandar a mulher direto para casa antes do tempo previsto.

Sem se identificar, o homem revela que recentemente ele e a esposa deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal. Por conta disso, a mãe de sua esposa decidiu viajar até a casa deles para ajudá-los com o bebê, algo que acabou não acontecendo.

“Ela não ajudou em nada. Constantemente criticava nossas decisões e como fazemos as coisas, além de se recusar a ajudar com qualquer coisa além do bebê. Como resultado, minha esposa acabou ficando sobrecarregada com as tarefas domésticas que passaram a contar com a presença de mais uma pessoa na casa”.

“Eu chegava em casa todo dia e encontrava minha companheira exausta enquanto a mãe dela disputava comigo o tempo para cuidar do bebê. Eu fazia o jantar todos os dias, tentava ajudar com algo em casa e acabava desmaiado na cama para começar tudo de novo no dia seguinte”, revela o homem.

“Tentei conversar com minha esposa sobre isso, mas ela não tinha forças para bater de frente com a mãe, então eu tentei falar com a mãe dela que me respondeu dizendo que não estava ali como empregada, mas sim para ajudar com o bebê”.

Ele tomou uma atitude

Diante da situação, o homem conta que decidiu fazer algo para evitar que as coisas ficassem ainda mais complicadas. No entanto, apesar de seus esforços, as coisas ainda saíram do controle.

Pensando em colocar um ponto final na atitude da sogra, ele decidiu comprar uma passagem para ela voltar para casa e a avisou faltando 3 dias para o voo. Além da passagem, ele também a agradeceu pelo tempo e decidiu entregar um valor como “pagamento pelos serviços prestados” por ela.

“Ela ficou completamente irritada e falou que sou ingrato por seu esforço e pelo tempo e dinheiro que ela perdeu ao ficar conosco. Depois começou a postar sobre isso nas redes sociais e alguns familiares e amigos passaram a nos criticar”.

“Eu fiz questão de responder a todos os comentários dizendo que nós agradecemos a ajuda dela e que para cobrir o tempo de trabalho que ela perdeu nós realizamos um pagamento no mesmo valor que ela costuma receber. Agora ela reclama que não está podendo ver o neto todos os dias, mas ainda assim acho que agimos corretamente”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente e considerou a situação da sogra antes de definir um plano de ação.

“Se ela se ofereceu para estar ali ajudando é claro que sabia que a ajuda não era somente com o bebê”, comentou uma pessoa.

“A regra normal é: a mãe cuida do bebê e quem for ajudar a mãe cuida da casa, você não errou”, finalizou outra.