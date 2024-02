Esposa vê marido em selfie antes mesmo de se conhecerem

Uma mulher malaia, conhecida por seu conteúdo de mídia social, teve uma surpresa extraordinária ao perceber que seu marido estava em uma selfie tirada anos antes de eles se encontrarem pessoalmente. O caso despertou a curiosidade e o fascínio dos internautas, comparando-o à ideia de destinos entrelaçados.

A selfie capturada por Jenn Chia, enquanto estava em um teatro em 2012, revelou seu futuro marido, Jon Liddell, que aguardava na fila atrás dela, ambos sem ter consciência um do outro naquele momento. Essa descoberta intrigante gerou uma reflexão sobre o poder do tempo e do destino.

O momento certo

Apesar de terem estado no mesmo lugar, seus caminhos não se cruzaram até dois anos depois, quando finalmente se conheceram. Jenn reconheceu que não estava pronta para um relacionamento na época, mas acredita que seu encontro ocorreu no momento perfeito, após um período de reflexão e crescimento pessoal.

Wife ‘shaking’ after spotting husband in selfie she took years before they met https://t.co/3mtOlmYgca pic.twitter.com/prVOCmGveg — New York Post (@nypost) February 4, 2024

Jenn Chia é uma conhecida YouTuber e influenciadora com uma grande base de fãs nas redes sociais, enquanto seu marido, Jon Liddell, é um cantor e músico conhecido por suas performances e covers no YouTube. A história do casal, compartilhada nas redes sociais, encantou seguidores, que expressaram admiração pela magia do destino.

Comentários encantados

Os seguidores de Jenn no Instagram expressaram sua surpresa e encanto com a história, destacando a beleza e o mistério por trás do encontro quase mágico. Comentários sobre a 'teoria das cordas invisíveis' e o momento oportuno do destino ecoaram entre os internautas, adicionando um toque de magia à narrativa romântica do casal.