Detalhes chocantes emergem após morte de menino de 12 anos em campo de terapia

Novos detalhes estarrecedores vieram à tona após a morte de um menino de 12 anos em um polêmico campo de terapia na Carolina do Norte (EUA). O menino, conhecido como CJH, foi encontrado espumando pela boca e seminu apenas um dia após chegar ao acampamento Trails Carolina, em Lake Toxaway.

Chilling details emerge of boy found dead at therapy camp half-naked in cover-up https://t.co/aJOPH2mJUN — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 14, 2024

As autoridades relataram que CJH foi encontrado sem vida em uma esteira, com os braços no peito e os joelhos dobrados para cima. O corpo já estava em Rigor Mortis, com sinais de possível envenenamento e hematomas ao redor dos olhos.

O campo de terapia Trails Carolina foi acusado de não cooperar com as autoridades. A polícia cumpriu mandados de busca e investiga o incidente como um possível homicídio culposo, já que uma autópsia indicou que a morte de CJH não foi natural.

Os reguladores estaduais intervieram, ordenando ao campo que pare de aceitar novas internações e exijam medidas imediatas para garantir a segurança das crianças. O FBI também está envolvido na investigação, enquanto o campo enfrenta críticas por impedir o acesso dos investigadores às crianças e restringir informações.

Posicionamento da empresa

O Trails Carolina nega conduta criminosa, afirmando que colaborou com as autoridades. No entanto, rejeita alegações específicas do mandado de busca, declarando que algumas informações são enganosas e que suas ações visam proteger o bem-estar mental das crianças sob sua tutela.