Após 15 anos de separação, irmãos se reencontram em meio à folia de Salvador

No coração pulsante do Carnaval de Salvador, um reencontro emocionante desenrolou-se após 15 anos de separação e busca incessante. Vitor da Silva, aos 42 anos, e Joaquim Donato dos Santos Júnior, de 36 anos, irmãos separados pelas circunstâncias da vida, finalmente se encontraram, marcando o evento com lágrimas de alegria e alívio. Vitor, trabalhando como vendedor ambulante durante as festividades, cruzou caminhos com Joaquim de maneira quase milagrosa numa base de apoio para catadores, ao se deixar guiar pela familiaridade de uma voz que pertencia ao seu irmão há muito perdido.

Um laço familiar restaurado

Desde a última vez que se viram, no funeral do pai em 2009, a vida os levou por caminhos tortuosos e dolorosos, incluindo a perda trágica de outros dois irmãos. A distância cresceu à medida que Vitor, sem recursos como redes sociais ou telefone, tornou-se inalcançável. Sua jornada foi marcada por desafios, incluindo uma infância sob cuidados da tia após a morte da mãe e a ausência do pai, culminando em uma luta contra o alcoolismo e períodos vividos nas ruas. A redenção veio através do amor, quando conheceu sua futura esposa, iniciando uma nova fase de recuperação e esperança.

Por outro lado, Joaquim dedicou-se à busca pelo irmão, empregando-se em serviços sociais com a esperança de reencontrá-lo. Seu trabalho no Consultório nas Ruas e no Serviço Especializado em Abordagem Social reflete seu compromisso em ajudar aqueles em situação de rua, mantendo viva a esperança de achar Vitor. O reencontro no Carnaval não foi apenas um momento de felicidade, mas um testemunho da persistência e do amor fraterno.

Fonte: Só Notícia Boa

