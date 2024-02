A pequena cidade onde há um ‘laboratório experimental entre humanos e extraterrestres’ no seu subterrâneo

No fundo do coração do condado de Río Arriba, no estado americano do Novo México, encontra-se uma pequena cidade com uma população de 2.788 pessoas acima do solo, isto é.

Diz-se que a pequena cidade de Dulce esconde debaixo de sua superfície uma base alienígena secreta, onde seres extraterrestres e humanos se uniram para realizar experimentos. Por mais louco que pareça, as alegações sobre os estranhos acontecimentos surgiram pela primeira vez em 1979, graças a um homem de negócios chamado Paul Bennewitz.

Ele era membro da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, um grupo de pesquisa OVNI liderado por civis. E como parte de seu trabalho, fez algumas afirmações audaciosas sobre Dulce, derivadas do que, segundo ele, eram “comunicações ultrassecretas”.

Embora nunca tenha dito de onde vinha, ele insistiu que havia uma base subterrânea secreta em Dulce e que estava sendo utilizada tanto por extraterrestres quanto pelo exército dos Estados Unidos para realizar "experimentos humanos desumanos e cruéis".

Em 1981, ele escreveu uma carta a um senador dos Estados Unidos explicando tudo o que sabia.

Ele disse: “Eu sabia a localização das bases alienígenas no norte do Novo México, no centro da Reserva Apache Jicarilla, a 4,5 milhas a noroeste de Dulce, Novo México”.

“Eu sei que alguém no exército fez um acordo com os alienígenas há vários anos, dando aos índios terras, gado etc., e uma aparente garantia de segurança para os alienígenas em troca de tecnologia na forma de uma nave de propulsão atômica ao mesmo tempo. É hora de estabelecer uma base extensa americana ao lado dela para testar a nave”, acrescentou.

Foi ignorado e, em 1988, publicou um artigo chamado "Projeto Beta", onde detalhava como expor a base, assim como como lançar um ataque contra ela. No entanto, é MUITO difícil conseguir o documento.

Infelizmente, a maioria das pessoas o considerou delirante e, infelizmente, ele teve um colapso mental anos depois. Ele faleceu em 23 de junho de 2003, mas o mistério do que realmente está escondido em Dulce continua sem solução.