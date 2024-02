112 anos de sorrisos e disposição: veja o segredo da longevidade de Dona Dodô

Meire da Silva, de 112 anos, mora em Maringá, no noroeste do Paraná — Foto: Gabriel Bukalowski/g1

Meire da Silva, carinhosamente conhecida como Dona Dodô, celebrou seus 112 anos em grande estilo no Lar dos Velhinhos, em Maringá, Paraná. A centenária, nascida em Barbacena, Minas Gerais, em 1912, atribui sua impressionante longevidade à alegria. Sua história é um testemunho vivo da busca por uma vida melhor, iniciada ainda na infância, quando se mudou com os pais para o Paraná. Apesar das adversidades, incluindo a perda precoce dos pais e a luta contra as dificuldades financeiras, Dona Dodô nunca perdeu sua força e vontade de ajudar os outros, característica que a destacou durante os 27 anos vividos no lar. Sem familiares, ela encontrou na comunidade do lar uma nova família, contribuindo com os serviços gerais e oferecendo um exemplo de resiliência e compaixão.

LEIA TAMBÉM: Luisa Yu, a ‘exploradora global’ que conseguiu viajar por todos os países do mundo aos seus mais de 79 anos

Legado de alegria

Meire da Silva, de 112 anos — Foto: Gabriel Bukalowski/g1

A vida de Dona Dodô é marcada por uma alegria e uma fé inabalável, atributos que, segundo ela, são fundamentais para uma vida longa e plena. Vaidosa e com um gosto apurado, sempre se arruma com capricho, escolhendo batom e acessórios que complementam seu visual. Seu desejo é ser lembrada com a mesma alegria que viveu, optando pela cremação como última vontade, para a qual já economizou o necessário. A história de Dona Dodô não apenas destaca a importância do bem-estar emocional na longevidade mas também reflete as mudanças sociais e demográficas do Brasil, onde o número de centenários vem aumentando.

Fonte: G1

Você gostou deste conteúdo? Aproveite e compartilhe nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.

LEIA TAMBÉM: Aos 99 anos, mergulhador iraniano entra para a história aquática